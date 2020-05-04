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Пылевая буря и рекордный дождь: Климатологи назвали "рекорды" Киева в апреле

Пылевая буря и рекордный дождь: Климатологи назвали "рекорды" Киева в апреле
13:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 9,9 градусов тепла, что на 1,2 градусов выше климатической нормы.

Нынешний апрель для Киева отличился пылевой бурей и дождевым рекордом.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского на странице в Facebook.

"Нынешний апрель останется в летописи погоды с пылевой бурей, которая наблюдалась 16 апреля и вызвала повышенный уровень загрязнения воздуха, а также дождевым рекордом 26 числа, когда впервые с 1891 года в столице выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем было в этот день в 1987 году ", - говорится в сообщении.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила + 9,9 ° С, что лишь на 1,2 ° С выше климатической нормы. Сомое холодное в Киеве выдалось 1 апреля, когда минимальная температура под утро опустилась до -2,7 ° С, а самое теплое - 30 апреля, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 24,1 ° С.

Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

Осадков на пр-те Науки выпало 36 мм, что составило 74% климатической нормы, добавили в обсерватории.

Как сообщалось, 16 апреля в Киеве наблюдалась пылевая буря, средняя скорость ветра составляла 22 километра в час. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что экологи объясняют такое явление изменениями климата.

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Киев, Температура, Дождь, Апрель, Пылевая буря, Климатологи.
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