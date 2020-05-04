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Мэр Киева анонсировал ослабление карантина в столице

Мэр Киева анонсировал ослабление карантина в столице
14:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Виталий Кличко сообщил, что в Киеве планируют начать первый этап выхода из карантина 12 мая.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в столице планируют начать первый этап выхода из карантина 12 мая, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

Об этом он проинформировал на брифинге.

"Ради безопасности людей и ради восстановления справедливости должен быть четкий план и равные условия соблюдения и ослабления ограничений. И сегодня на заседании правительства я донесу свою позицию. Киев первый этап такого плана обнародовал, и исходя из эпидемиологической ситуации, надеется вводить его с 12 мая", - сказал Кличко.

Кабмин продлевает карантин, но ограничения ослабятся 

Он отметил, что нужно взвешивать все риски - и социальные, и экономические.

"Не действовать поспешно, чтобы не оступиться. Я понимаю, что все устали от карантина и всем хочется на волю. Но нельзя пренебрегать безопасностью и своим здоровьем. К тому же в ситуации, когда мир ждет вторую волну вируса осенью", - сказал он.

Как сообщалось, столичная власть подготовила план первого этапа выхода из карантинных ограничений в столице.

По состоянию на 4 мая в Киеве зафиксировано 1 535 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Киев, Украина, Карантин.
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