Мэр Киева анонсировал ослабление карантина в столице

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в столице планируют начать первый этап выхода из карантина 12 мая, учитывая эпидемиологическую ситуацию.
Об этом он проинформировал на брифинге.
"Ради безопасности людей и ради восстановления справедливости должен быть четкий план и равные условия соблюдения и ослабления ограничений. И сегодня на заседании правительства я донесу свою позицию. Киев первый этап такого плана обнародовал, и исходя из эпидемиологической ситуации, надеется вводить его с 12 мая", - сказал Кличко.
Он отметил, что нужно взвешивать все риски - и социальные, и экономические.
"Не действовать поспешно, чтобы не оступиться. Я понимаю, что все устали от карантина и всем хочется на волю. Но нельзя пренебрегать безопасностью и своим здоровьем. К тому же в ситуации, когда мир ждет вторую волну вируса осенью", - сказал он.
Как сообщалось, столичная власть подготовила план первого этапа выхода из карантинных ограничений в столице.
По состоянию на 4 мая в Киеве зафиксировано 1 535 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.