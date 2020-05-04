КГГА: Киев возместит расходы на кремацию умерших от COVID-19 по обращению родственников

Новости Украины:В столице власти будут возмещать расходы на кремацию умерших от коронавируса.

Киевские власти возьмут на себя возмещение затрат на транспортировку и кремацию умерших от COVID-19 по соответствующим обращением родственников или других лиц, заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев

Соответствующие услуги, пои его словам, будет обеспечивать коммунальное предприятие "Спецкомбинат - ритуальная служба",

"Мы понимаем, что во многих семей, которых постигло горе и их близкие люди умерли от инфекции, может быть тяжелое финансовое положение. Таким семьям мы готовы пойти навстречу и помочь. Напомню, кремация в условиях распространения инфекции является рекомендуемым способом погребения лиц, умерших от COVID-19 ", - цитирует Пантелеева пресс-служба КГГА.

Замглавы КГГА также прояснил ситуацию с частными предприятиями, оказывающими ритуальные услуги и транспортирующими в городской крематорий.

"Никаких преференций для одного предприятия нет. Есть единые для всех методические рекомендации по погребению умерших с подозрением или подтверждением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Они утверждены распоряжением руководителя мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И это рекомендации, которые, прежде всего, должны обезопасить от новых случаев инфицирования. Ведь сегодня в столице более полутора тысяч подтвержденных случаев болезни ", - добавил Пантелеев.