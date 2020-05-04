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ООС: боевики четыре раза нарушали "тишину"

ООС: боевики четыре раза нарушали "тишину"
18:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: mil.gov.ua

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количетсве обстрелов украинскиз позиций боевиками с начала суток.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские защитники для прекращения враждебной активности результативно применяли дежурные огневые средства", - сообщили в пресс-центре.

Три обстрела зафиксировано районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливал наши позиции неподалеку Верхнеторецкого.

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По окрестностям Новотроицкого и Авдеевки захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов вели огонь по защитникам Крымского.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой ", - отметили в штабе ООС.

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Украина, Боевики, ВСУ, Обстрелы, ООС.
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