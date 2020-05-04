Борьба с COVID-19: В Украину прилетел "Антей" с медгрузом

Новости Украины:Из Китая в Украину прибыл Ан-22 "Антей", который привез средства защиты для медиков и медицинское оборудование.

В Украину из Китая прибыл Ан-22 "Антей", который привез медицинское оборудование и средства защиты для медиков.

Об этом сообщила пресс-служба "Нефтегаза"

"Мы закупили медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты медиков. "Антей" – один из двух самолетов, который доставил этот важнейший груз в Украину! А завтра ждем "Мрію".

В самолете доставили 65600 защитных костюмов, 200 мониторов пациентов, 50 УЗИ-устройств и 12 мобильных цифровых рентген-аппаратов

В компании отметили, что медицинское оборудование и защитные костюмы бесплатно распределять между больницами страны, которые определит Минздрав. Доставку по больницам также берет на себя "Нефтегаз".