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Борьба с COVID-19: В Украину прилетел "Антей" с медгрузом

Борьба с COVID-19: В Украину прилетел "Антей" с медгрузом
21:22 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: unsplash.com

Новости Украины:Из Китая в Украину прибыл Ан-22 "Антей", который привез средства защиты для медиков и медицинское оборудование.

В Украину из Китая прибыл Ан-22 "Антей", который привез медицинское оборудование и средства защиты для медиков.

Об этом сообщила пресс-служба "Нефтегаза"

"Мы закупили медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты медиков. "Антей" – один из двух самолетов, который доставил этот важнейший груз в Украину! А завтра ждем "Мрію".  

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В самолете доставили 65600 защитных костюмов, 200 мониторов пациентов, 50 УЗИ-устройств и 12 мобильных цифровых рентген-аппаратов

В компании отметили, что медицинское оборудование и защитные костюмы бесплатно распределять между больницами страны, которые определит Минздрав. Доставку по больницам также берет на себя "Нефтегаз".

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Украина, Самолет, Карантин, Медгруз.
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