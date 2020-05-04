Военная служба для сотрудников СБУ: Зеленский подписал указ

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал указ о прохождении военной службы для сотрудников Службы безопасности Украины.

Прездент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прохождении военной службы сотрудниками Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Офис Президента.

Так, Зеленский подписал указ №165/2020 о внесении изменений в Положение о прохождении военной службы военнослужащими Службы безопасности Украины.

Соответственно, предусмартивается ряд изменений, в частности:

- приостановление военной службы военнослужащих осуществляется на основании приказов по личному составу начальников, имеющих право назначения на должности, которые занимают военнослужащие, а приостановление военной службы военнослужащих, назначенных на должности Президентом Украины, - приказами главы СБУ;

- военнослужащие, военная служба которых приостановлена, освобождаются от должностей и считаются такими, которые не выполняют (не несут) обязанностей военной службы;

- военнослужащие, военная служба которых приостановлена, не входят в состав СБУ и другие.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины перенес призыв граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 года на май-июль 2020 года.