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Оккупанты обстреляли село в Донецкой области: найдена российская ракета (Фото)

Оккупанты обстреляли село в Донецкой области: найдена российская ракета (Фото)
04:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Правоохранители обнаружили ракету РФ после обстрела боевиками села в Донецкой области.

После ракетного обстрела боевиками с.Павлополь правоохранители обнаружили авиационную неуправляемую ракету типа НУР-80 дальностью около 2 км, находящуюся на вооружении РФ, сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что 3 мая 2020г. представителями террористической организации "ДНР", действующих под контролем Российской Федерации, осуществлен ракетный обстрел с.Павлополь Волновахского района Донецкой области, где проживает мирное население, из запрещенного оружия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что найденное вещественное доказательство приобщено к материалам уголовного производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

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В прокуратуре подчеркнули, что в дальнейшем собранные доказательства передадут через Офис Генерального прокурора в Офис Прокурора Международного уголовного суда.

Досудебное расследование продолжается.

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Россия, Донбасс, Павлополь, ОРДЛО.
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