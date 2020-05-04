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Вопрос по Донбассу: Резников рассказал, как коронавирус повлиял на переговоры

Вопрос по Донбассу: Резников рассказал, как коронавирус повлиял на переговоры
22:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:Заседания проходят по несколько дней, а их участники не спешат на "рейсы самолетов".

Из-за распространения коронавируса и введения карантина работа Трехсторонней контактной группы в Минске перешла в видеорежим и стала длиннее по времени.

Об этом заявил представитель Украины на переговорах, вице-премьер по реинтеграции Алексей Резников в интервью "Левому берегу".

По его словам, в видеорежиме встреча длится три дня. 

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"В первый день заседают две группы, во второй - две группы, в третий день - вся ТКГ. То есть, соответственно, полдня одна группа, полдня другая, причем они могут параллельно работать, друг другу не мешая. ТКГ бывает и до позднего вечера продолжается. Нет ограничивающего фактора под названием "рейсы самолетов". В этой части ТКГ позволяет работать более эффективно. Не договорились сегодня, давайте продолжим работу через три дня. Как вот с группой по безопасности", - отметил он.

По словам чиновника, новый формат убирает элемент индивидуального контакта. С одной стороны, отмечает он, это добавляет популизма и координатору сложнее сдерживать и останавливать выступления отдельных представителей.

"С другой стороны, VTC не может гарантировать конфиденциальность. Любая из сторон запросто зафиксирует то, что говорят, и рано или поздно это где-то всплывет. Иногда звучат предложения с той стороны сделать переговоры публичными. Разработать сайт и выкладывать там видео. При этом в своем выступлении глава российского МИД, из которого он посвятил Украине 13 минут, отвечая на вопрос, как он относится к международным контактам по VTC, зуму, скайпу во время эпохи коронавируса, высказался отрицательно. Дескать, важно сохранить конфиденциальность, индивидуальность общения, чуть ли не все каноны таинства соблюсти. Мол, не все переговоры должны быть достоянием публики. Дипломаты должны иметь возможность поговорить с глазу на глаз", - считает Резников.

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Как сообщалось, в Офисе президента предлагают расширить формат переговоров за счет представителей парламента и правительства, а Резникова хотят сделать заместителем представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

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Украина, Донбасс, Карантин.
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