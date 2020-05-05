На Донбассе боевики 12 раз открывали огонь, один военный ранен

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстреливал украинские позиции неподалеку Верхнеторецкого из минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Красногоровки применил 14 мин 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.
У Новотроицкого, Авдеевки и два раза по окрестностям Старогнатовки захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Водяного незаконные вооруженные формирования применяли станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Рядом с Широкино враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов НВФ дважды вели огонь по защитникам Крымского.
По защитника н.п. Орехово противник вел огонь из 120 мм и 82 мм минометов, использовав всего 41 мину, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По данным украинской разведки, 4 мая военнослужащие уничтожили одного боевика и двух ранили. Также уничтожен военный грузовик противника.
"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник с 82 мм минометов обстрелял наши позиции у Невельского. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.