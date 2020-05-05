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На Донбассе боевики 12 раз открывали огонь, один военный ранен

На Донбассе боевики 12 раз открывали огонь, один военный ранен
07:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 12 обстрелов со стороны боевиков, один украинский военный был ранен.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстреливал украинские позиции неподалеку Верхнеторецкого из минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Красногоровки применил 14 мин 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.

У Новотроицкого, Авдеевки и два раза по окрестностям Старогнатовки захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного незаконные вооруженные формирования применяли станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Рядом с Широкино враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов НВФ дважды вели огонь по защитникам Крымского.

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По защитника н.п. Орехово противник вел огонь из 120 мм и 82 мм минометов, использовав всего 41 мину, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, 4 мая военнослужащие уничтожили одного боевика и двух ранили. Также уничтожен военный грузовик противника.

"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник с 82 мм минометов обстрелял наши позиции у Невельского. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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