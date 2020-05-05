Несмотря не карантин, утро в Киеве началось с пробок

Новости Украины:В Киеве утром на дорогах заметно осложнение движения транспорта.

Несмотря не карантин, утром во вторник, 5 мая, в Киеве наблюдаются пробки на дорогах.

Так, согласно данным сервиса Google Maps, движение транспорта затруднено при подъезде ко всем мостам через Днепр со стороны левого берега.

Наиболее проблематично выехать с Троещины - Северный мост уже давно не справляется с большим трафиком, сегодня пробки начинаются уже с проспекта Маяковского и улицы Бальзака.

"Тянутся" также бульвар Перова перед Дарницей и улица Братиславская при подъезде к Черниговской.

Скриншот / Google Maps

Стоят проспект Соборности перед мостом Патона, и проспект Бажана переж Южным мостом.

Проблемы также есть на Набережном шоссе и улице Грушевского, проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, проспекте Лобановского, и ряде других улиц.