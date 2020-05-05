Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 4 мая: Продление но ослабнение карантина в Украине и ВНО 2020
Итоги дня 4 мая: Продление но ослабнение карантина в Украине и ВНО 2020
Погода резко испортится: синоптики предупредили о ливнях и грозах
Погода резко испортится: синоптики предупредили о ливнях и грозах
Гутцайт назвал главное условие для тренировок команд
Гутцайт назвал главное условие для тренировок команд
Луковый день: приметы и обряды на 5 мая
Луковый день: приметы и обряды на 5 мая

Несмотря не карантин, утро в Киеве началось с пробок

Несмотря не карантин, утро в Киеве началось с пробок
09:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киеве утром на дорогах заметно осложнение движения транспорта.

Несмотря не карантин, утром во вторник, 5 мая, в Киеве наблюдаются пробки на дорогах.

Так, согласно данным сервиса Google Maps, движение транспорта затруднено при подъезде ко всем мостам через Днепр со стороны левого берега.

Наиболее проблематично выехать с Троещины - Северный мост уже давно не справляется с большим трафиком, сегодня пробки начинаются уже с проспекта Маяковского и улицы Бальзака.

"Тянутся" также бульвар Перова перед Дарницей и улица Братиславская при подъезде к Черниговской.

Скриншот / Google Maps

В Киеве перекроют еще один путепровод

Стоят проспект Соборности перед мостом Патона, и проспект Бажана переж Южным мостом.

Проблемы также есть на Набережном шоссе и улице Грушевского, проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, проспекте Лобановского, и ряде других улиц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Дороги, Авто, Пробки, Столица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившуюся маску и узнайте свое истинное лицо
02 Гигантские шершни из Азии попали в США: в штате Вашингтон обнаружены "пчелиные кладбища"
03 Сюмбюль-ага уже не тот: как теперь выглядит главный евнух сериала "Великолепный век" (Фото)
04 Полезные продукты для здоровья сердца и сосудов
05 Учебный год 2020: В МОН назвали новые даты завершения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве объяснили, почему нельзя полностью отменять карантин
Ляшко объяснил, почему в Украине продлили карантин
Шмыгаль: Карантин больше всего повлиял на малый и средний бизнес
Шмыгаль: Карантин больше всего повлиял на малый бизнес
В мире число смертей от коронавируса превысило четверть миллиона человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тысяч
Вознесение Господне 2020: какого числа, история и традиции
Вознесение Господне 2020: какого числа, история и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь