Коронавирус в Мариуполе: на COVID-19 заболели еще трое медиков

Новости Украины:В мариупольской больнице на COVID-19 заболели трое медиков.

В Донецкой области COVID-19 заболели еще трое медиков областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе. Сейчас уже 35 медработников заразились коронавирусной инфекцией в регионе.

Об этом 5 мая на пресс-брифинге в Краматорске заявил заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Александр Педенко.

"За сутки три образца ПЦР-исследования были положительными. Все эти положительные образцы у медицинских работников из областной больницы, что в Мариуполе... В целом сегодня на Донетчине был подтвержден диагноз COVID-19 у 35 медицинских работников", - сказал Педенко.

Он добавил, что из этих медиков мужчина (ему 53 года) был госпитализирован сегодня в больницу, а женщины (44 и 54 года), у которых состояние удовлетворительное, оставили дома на самоизоляции.

В целом среди 35 заболевших в области медработников 23 - из областной больницы интенсивного лечения, что в Мариуполе.

Там был прооперирован ургентный больной, и только на третий день после операции у него повысилась температура, появилась клиническая картина заболевания COVID-19. После того, как у больного подтвердили коронавирусную инфекцию, в больнице начали тестировать на эту болезнь пациентов и работников отделений, в которых он находился.

Педенко также сообщил, что на сегодняшний день от коронавируса уже выздоровели трое медработников - это из Мариуполя врач "скорой", медицинская сестра из Мирнограда и врач из Мариупольского центра первичной медико-санитарной помощи.

В медучреждениях региона сейчас остаются на лечении два медработника, а остальные - врачи, медицинские сестры, фельдшеры, санитарки - находятся дома на амбулаторном лечении, добавил Педенко.

Как сообщалось, по состоянию на утро 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 случаев COVID-19, из них 316 летальных, а 1875 человек выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев.

В Донецкой области заболели COVID-19 84 человека, из которых трое умерли, 14 - выздоровели, а остальные еще лечатся.