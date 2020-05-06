Штаб: Боевики обстреляли участок разведения разведения сил Богдановка-Петровское

Новости Украины:Боевики ранили одного украинского военнослужащего на Донбассе, еще один военный получил боевую травму.

Боевики незаконных вооруженных формирований ранили в ходе очередных обстрелов украинского военнослужащего вблизи населенного пункта Авдеевка на Донбассе, еще один военнослужащий получил боевую травму, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 5 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, недалеко от населенного пункта Авдеевка был ранен один украинский герой. Противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также, у населенного пункта Орехово враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил боевую травму", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в ночь на среду.

По данным штаба ООС пострадавшие военные доставлены в лечебные учреждения и им предоставлена надлежащая медицинская помощь.

"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - подчеркнули в штабе ООС.

В другом сообщении Штаба отмечается, что оккупанты обстреляли участок разведения сил №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82-мм.

"Такие преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг сознательно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - отметили в Штабе.