В Минобороны рассказали, какая ситуация в ВСУ с COVID-19

Новости Украины:В Минобороны дали отчет о ситуации с коронавирусом в ВСУ.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что ситуация в Вооруженных силах Украины с заболеванием COVID-19 улучшилась.

Об этом сообщает Минобороны.

"По состоянию на сегодня ситуация в Вооруженных Силах Украины улучшилась. У восьми военнослужащих из Харькова предыдущие положительные тесты на коронавирусную инфекцию оказались ложными. Поэтому в настоящее время общее количество больных даже снизилось", - отметил Таран.

Он также добавил, что каждый день люди выздоравливают после заболевания коронавирусом.

"Большинство случаев заболевания этой болезнью связано с тем, что военнослужащие общаются с гражданским населением, среди которого есть случаи заболевания", - подытожил министр.

Как сообщалось, по состоянию на 07:00 5 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 38 человек. Также за период пандемии выздоровели 40 человек и 2 летальных случая.