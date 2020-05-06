Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Новый представитель Украины в ТКГ о выборах в ОРДЛО: Жизнь покажет, насколько это реально
Новый представитель Украины в ТКГ о выборах в ОРДЛО: Жизнь покажет, насколько это реально
Пристайко: Несмотря на COVID-19, правительство продолжает реформы в оборонном секторе
Пристайко: Курс Украины в НАТО остается неизменным
Бои Джошуа - Пулев и Фьюри - Уайлдер могут пройти в один вечер
Бои Джошуа - Пулев и Фьюри - Уайлдер могут пройти в один вечер
Пройдите тест и узнайте, что скрывает ваше подсознание
Пройдите тест и узнайте, что скрывает ваше подсознание

Офицер полиции в Житомире погорел на взятке

Офицер полиции в Житомире погорел на взятке
02:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Военная прокуратура

Новости Украины:Полицейский задержан при получении взятки в 20 тыс. грн.

Начальник одного из секторов реагирования патрульной полиции Житомира задержан при получении взятки  в 20 тыс. грн.,  сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"05.05.2020 военной прокуратурой Житомирского гарнизона Центрального региона Украины в рамках контроля за совершением преступления задокументированы факты систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды в общем размере 20 тыс. грн. начальником одного из секторов реагирования патрульной полиции Житомирского отдела полиции ГУНП в Житомирской области. За указанные средства капитан полиции обещал "не вмешиваться" в предпринимательскую деятельность, связанную с перевозкой и складированием лесопродукции", - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Центрального региона Украины во вторник.

Злоумышленник задержан военной прокуратурой Житомирского гарнизона при участии сотрудников ГБР.

Окружной административный суд Киева в 2020 получил уже более 10 тысяч дел

"Санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает полицейскому взяточнику наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", - подытожили в прокуратуре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, Коррупция, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
02 "Вот я на бал не иду": Джулия Робертс показала свое лучшее платье
03 Красивые и сильные ножки: простые упражнения для икр, которые можно делать дома
04 Украинский препарат от COVID-19: Минздрав разрешил клинические исследования
05 Xiaomi запатентовала новый смартфон: детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мятеж против Мадуро: Трамп отрицает причастность США
Мятеж против Мадуро: Трамп отрицает причастность США
Повреждено большое количество автомобилей: В ОАЭ пылает небоскреб (Видео)
В ОАЭ пылает небоскреб (Видео)
&quot;Азиатское направление - важное&quot;: В ОПУ рассказали о будущих визитах Зеленского
В ОПУ рассказали о будущих визитах Зеленского
Лето в нюдовых тонах: стильные образы в нежном цвете (Фото)
Лето в нюдовых тонах: стильные образы в нежном цвете (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь