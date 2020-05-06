На Днепропетровщине зафиксировали наибольший суточный прирост числа больных COVID-19

Новости Украины:На Днепропетровщине обнаружили 90 новых случаев COVID-19.

В Днепропетровской области по состоянию на вечер вторника зафиксировано 90 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Для этой области это самый большой зафиксированный прирост больных за сутки с начала эпидемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Днепропетровского областного совета.

"Наибольшее количество заболевших COVID за сутки в нашей области. Всего 90", — говорится в сообщении.

Отмечается, что география новых случаев заболевания по области следующая:

⁃ г. Днепр — 35,

⁃ Кривой Рог — 40

⁃ Никополь — 3,

⁃ г. Камянское — 1,

⁃ Новомосковск — 1

⁃ Днепровский район — 1,

⁃ Криничанский −1

⁃ Новомосковский район — 1,

⁃ Софиевский район — 6

⁃ Солонянский район 1.

"По состоянию на 05.05.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 568 случаев", — добавили в облсовете.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 12 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 316 — летальные.

В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.