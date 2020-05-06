Сутки на Донбассе: 15 вражеских обстрелов, пострадали двое военных

Новости Украины:Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получили ранение, еще один боевую травму.

Незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия…Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один - боевое травмирование", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Невельское, Богдановка, Павлополь, Славное, Марьинка, Старогнатовка, Авдеевка, Орехово, Крымское, Южное.

"Кроме того вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие ранили не менее двух боевиков НВФ.

"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Авдеевки. Военнослужащие Объединенных сил применили дежурные огневые средства в ответ на нарушения, вследствие чего враждебные провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.