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Пожары в Украине: что происходит в Чернобыльской зоне и Житомирской области

Пожары в Украине: что происходит в Чернобыльской зоне и Житомирской области
08:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления.

Пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны и двух районах Житомирской области локализованы, продолжается тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы.

"Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. По состоянию на 7 ч. 6 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

К тушению привлечены 53 человека и 31 единица техники лесных хозяйств.

В Житомирской области пожары в лесных массивах на территории Лугинского и Олевского районов локализованы.

Пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне локализовали

"5 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки на территории Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района. По состоянию на 7 ч. 6 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", - подытожили в ГСЧС.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 94 человека и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 54 человека личного состава и 21 единица техники.

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Пожар, Пожары, Житомирская область, Спасатели, ГСЧС, Чернобыльская зона.
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