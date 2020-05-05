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Пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне локализовали

Пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне локализовали
09:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:По состоянию на сегодня в Житомирской и Киевской областях пожарные локализовали все очаги лесных пожаров.

 Спасатели локализовали пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны, а также в Житомирской области, продолжается ликвидация отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7:00 5 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в очагах пройденных огнем. К тушению привлечены 210 человек и 74 единицы техники, из них от ГСЧС 142 человека личного состава и 36 единиц техники", - сказано в сообщении.

В Житомирской области 4 мая ликвидировано три очага возгорания лесной подстилки вблизи с. Можары, с. Острова и с. Усово Овручского района.

"По состоянию на 7:00 5 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", - сказано в сообщении.

Ситуация с пожарами: Под Чернобылем и на Житомирщине до сих пор тушат очаги тления

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 114 человек и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 56 человек личного состава и 21 единица техники.

Напомним, в Житомирской при сжигании травы погибла 79-летняя женщина.

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Пожар, Пожары, Житомирская область, ГСЧС, Чернобыльская зона.
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