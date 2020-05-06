Пограничники выявили инфицирование коронавирусом у двух украинцев

Новости Украины:У двух въезжавших в Украину во вторник украинцев были положительные результаты экспресс-тестов на COVID-2019, их и пограничников отправили на обсервацию.

Пограничники выявили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 у двух украинских граждан, возвращавшихся из-за границы в Украину.

Как сообщает Государственная пограничная службы Украины, в целом вчера пассажиропоток через украинскую границу оставался на уровне предыдущих суток, контрольные пункты въезда и выезд пересекли почти 12 тысяч человек.

”Среди въезжавших в Украину были выявлены два наших соотечественника, которые при проведении экспресс-теста имели положительные результаты на COVID-2019. Представители медицинской службы доставили их на обсервацию в инфекционную больницу Львова”, - говорится в сообщении.

В то же время пограничников, имевших непосредственный контакт с этими лицами, отправили на обсервацию по месту жительства. В служебных помещениях Госпогранслужбы проведена дезинфекция и произведена замена индивидуальных средств защиты и средств экипировки.