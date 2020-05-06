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В Украину из Германии вернулись почти 100 украинцев

В Украину из Германии вернулись почти 100 украинцев
11:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:В Украину из немецкого Дортмунда вернулись почти 100 украинцев.

Во вторник около 100 граждан вернулись в Украину эвакуационным рейсом из Дортмунда (Германия), сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"За прошедшие сутки в пункте пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили около сотни украинцев. Они прибыли авиарейсом из Дортмунда (Германия)", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы в среду.

Отмечается, что во время проведения температурного скрининга лиц с повышенной температурой тела не обнаружено.

Кроме того, Госпогранслужба проинформировала, что в общем во вторник пассажиропоток через украинскую границу оставался на уровне предыдущих суток, границу Украины на въезд и на выезд пересекли почти 12 тыс. человек. Среди тех, кто въезжал в Украину, были обнаружены двое украинцев, которые имели положительные результаты на "COVID-2019" при проведении экспресс-теста представителями медицинской службы. Лица были доставлены на обсервацию в инфекционную больницу Львова.

Пограничники выявили инфицирование коронавирусом у двух украинцев

"Пограничников, которые имели непосредственный контакт с этими лицами, отправлено на обсервацию по месту жительства", - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, добавили в Госпогранслужбе, представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провели дезинфекцию служебных помещений Госпогранслужбы и произвели замену индивидуальных средств защиты и средств экипировки.

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Германия, ГПСУ, Дортмунд, Эвакуация украинцев.
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