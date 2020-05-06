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В Киеве проходит акция протеста: предприниматели протестуют против карантина

В Киеве проходит акция протеста: предприниматели протестуют против карантина
12:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: скриншот

Новости Украины:Протестующие требуют от властей города не препятствовать предпринимательской деятельности.

В центре Киева активисты заблокировали движение автотранспорта с требованием к власти не препятствовать предпринимательской деятельности в связи с введенными карантинными мерами для противодействия распространению коронавируса.

Около 50 автомобилей остановились на Европейской площади и никуда не двигаются. Активисты заявляют, что приехали из приблизительно 40 городов. На машинах наклеены наклейки: "Нет уничтожению малого бизнеса", "Справедливость для всех", "Карантин убивает", "Открыть рынки страны", "Защити ФОП", "Уничтожим малый бизнес, возьмем новый транш от МВФ?", "Хватит принимать бездумные решения" и другие.

Участники акции заявляют, что работу малого и среднего бизнеса нельзя останавливать через карантин. Также на пешеходном переходе возле парламентской библиотеки около 30 человек ходят по кругу и автомобили, не участвующие в акции, не пропускают. Такая же ситуация на пешеходном переходе на Парковой аллее возле стадиона "Динамо".

Одновременно полиция перекрыла улицу Грушевского в направлении правительственного квартала. На месте также присутствуют представители полиции диалога. Активисты хотят провести митинг возле здания Кабинета министров и обвиняют правоохранителей, которіе не дают им проехать к зданию правительства.

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева

В нацполиции сообщили, что для обеспечения порядка и безопасности во время запланированных в Киеве акций полицейские и нацгвардейцы заступили на усиленное дежурство.

Ради безопасности дорожного движения правоохранители ограничили дорожное движение по отдельным улицам в центре столицы. Активисты анонсировали проведение акции под зданием Кабинета министров. Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты движения с учетом этих обстоятельств.

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Киев, Акция протеста, Митинг, Полиция, Карантин.
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