Вблизи Павлополя ранен боец ВСУ

Новости Украины:С начала суток российские оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на линии боевого столкновения.

Один украинский военнослужащий получил ранение в среду днем вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Противник применил автоматические станковые гранатометы против украинских защитников населенного пункта Павлополь. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, военнослужащего оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

В свою очередь украинские военнослужащие дали врагу отпор. Потери противника уточняются.