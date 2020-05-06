"Поезда ржавеют": власти Харькова намереваются запустить метро 12 мая

Новости Украины:Кернес заявил, что хочет донести это до премьер-министра, но не может ему дозвониться.

Харьковские власти хотят запустить работу метрополитена с 12 мая, заявил мэр города Геннадий Кернес.

Об этом он сообщил "Стране".

"12 мая мы хотим запускать метро в Харькове. Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают. Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки. Мы готовы пускать в вагоны лимитированное количество человек, чтобы не было толкучки. К тому же, это удобный вид транспорта и самый доступный. Метро должно ездить. Во всем остальном будем синхронизироваться с приказами правительства",- заявил Кернес.

Он также пожаловался, что не может дозвониться премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы поговорить с ним на эту тему.

"Правительство действует неразумно по отношению к критической инфраструктуре городов. Мы хотим донести это до премьер-министра, но я не могу ему дозвониться. Уже неделю. Трубку не берет", - сказал городской голова.

Кернес напомнил, что метрополитен в Украине есть всего в трех городах и перевозит по 2 миллиона человек ежедневно.

"Если Кабмин не разрешит запустить метро сейчас и не компенсирует нам убытки от замороженного метрополитена, то надо, чтобы люди знали, кто в этом виноват. А виноват Шмыгаль. Убытки – сотни миллионов. Это огромный инфраструктурный объект, который нельзя останавливать, поезда должны ездить, иначе они простаивают и ржавеют", - добавил Кернес.

Как сообщалось, ранее Шмыгаль рассказал, когда и как заработает метро в Украине, которое было закрыто с началом карантина.