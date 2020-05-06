В Днепропетровской области вспышка коронавируса - 90 новых случаев за сутки

Новости Украины:В Днепропетровской области за сутки подтверждено 90 случаев COVID-19, это наибольшее число новых заболевших по всей Украине.

В Днепропетровской области за сутки выявлено 90 больных коронавирусом, сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко.

"Наличие инфекции подтвердили у 40 жителей Кривого Рога, 34 - Днепра, трех - Никополя, по одному - Каменского и Новомосковска. Также заболели 6 жителей Софиевского района, по одному - Криничанского, Солонянского, Днепровского, Криворожского, Новомосковского районов", - говорится в сообщении ОГА.

Отмечается, что всего на коронавирус проверили более 7,7 тыс. жителей области.

Всего в Днепропетровской области подтверждено 568 случаев COVID-19 . При этом 72 жителя региона уже выздоровели, 4 умерли.

Напомним, по состоянию на 6 мая общее число инфицированных в Украине достигло 13 184 человек, при этом выздоровели 2 097 пациентов. С начала эпидемии от коронавируса умерли 327 пациентов.

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