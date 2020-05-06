Ситуация с пожарами: спасатели ликвидировали еще один очаг возгорания на Житомирщине

Новости Украины:В ГСЧС дали отчет о ликвидации пожаров на Житомирщине.

На Житомирщине спасатели ликвидировали возгорание лесной подстилки вблизи села Норинск в Лугинском районе.

Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает на своем Telegram-канале.

"По состоянию на 16:50 6 мая в Лугинском районе ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с. Норинск, что возникло 29 апреля", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, на заседании 6 мая Кабинет министров выделил 11,19 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на приобретение жилья для пострадавших от пожара на территории Овручского района Житомирской области.

Пожары в Житомирской области возникли 16 апреля, огонь прошел 4300 га территории и уничтожил 39 домов, в которых проживали люди.