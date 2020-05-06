Минэкономики: в Украине уже открылись более половины продовольственных рынков

Новости Украины:В Украине открылась большая половина продовольственных рынков.

По данным Министерства экономики, на сегодня в Украине открылась большая половина продовольственных рынков (469 рынков с 872).

Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко во время встречи с предпринимателями, которые представляют микро- и малый бизнес.

Также Петрашко заявил, что Центры занятости в регионах получили уже 3763 заявок от предпринимателей, которые приостановили или сократили деятельность, и которые хотят получить средства на выплаты зарплат работникам.

По его словам, сейчас проходят обсуждения по совершенствованию этой программы, а именно увеличение круга тех, кто нуждается в такой поддержке и сможет ее получить.