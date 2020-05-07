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На Донбассе ВСУ уничтожили двух боевиков, еще трех ранили

На Донбассе ВСУ уничтожили двух боевиков, еще трех ранили
07:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы восемь раз обстреляли украинские позиции, один военный получил ранение.

За минувшие сутки украинские военнослужащие уничтожили двух и ранили трех боевиков, зафиксировано 8 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего ранение получил украинский военный, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на странице в Фейсбук.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения… По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили", – сказано в утренней сводке штаба в четверг утром.

Отмечается, что боевики 8 раз обстреливали позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, ночью у Авдеевки был зафиксирован обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вечером – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В районе Павлополя дважды велся огонь с применением автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские позиции на окраине Песок боевики обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Неподалеку Тарамчука и Каменки боевики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", боевики из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по позициям ООС недалеко от Попасной.

Штаб ООС: боевики пять раз нарушали "тишину", есть раненный

В штабе отметили, что подразделения ООС на попытки обострить ситуацию вдоль линии соприкосновения и в дальнейшем будут оперативно и жестко реагировать из имеющихся огневых средств.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – добавили в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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