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Штаб ООС: боевики пять раз нарушали "тишину", есть раненный

Штаб ООС: боевики пять раз нарушали "тишину", есть раненный
18:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов за прошедшие сутки.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши воины действовали адекватно обстановке и принимали меры по подавлению огневых средств противника" , - сообщили в пресс-центре.

Большинство обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Минэкономики: в Украине уже открылись более половины продовольственных рынков 

Ночью противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наших военнослужащих возле Авдеевки.

По защитникам Павлополя противник дважды вел огонь с применением автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Окраины населенного пункта Пески российские оккупанты обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи Павлополя ранен боец ВСУ

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по нашим защитникам недалеко от населенного пункта Попасная.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Случаев заболевания коронавирусной инфекцей среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, 5 мая вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

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Украина, Боевики, ВСУ, ООС.
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