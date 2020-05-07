Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 6 мая: Карантин и пожары в Украине, когда возобновят обучение в школах
Итоги дня 6 мая: Карантин и пожары в Украине, когда возобновят обучение в школах
Прогноз погоды: в Украине будет дождливо, холодно и ветрено
Сильный ветер и дожди: на Украину надвигается непогода
Лига чемпионов вернется 8 августа
Лига чемпионов вернется 8 августа
Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях
Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях

В Донецкой области количество больных коронавирусом возросло до 89 человек

В Донецкой области количество больных коронавирусом возросло до 89 человек
07:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:За сутки в области официально зафиксировали три случая инфицирования - два в Мариуполе, один в Константиновке.

В Донецкой области количество больных коронавирусом возросло до 89 человек. Трое медработников выздоровели в течение этих суток - второй ПЦР-тест на COVID-19 у всех показал отрицательный результат, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко вечером в среду, 6 мая.

"Это фельдшер скорой помощи из Мариуполя, а также медсестра и санитарка по Бахмуту.

Кроме того, 30 контактных лиц по одному из подтвержденных случаев по Бахмуту также получили отрицательные результаты на наличие коронавируса - ПЦР-исследования их материалов проводили в Киеве", - отметил Кириленко.

За сутки в области официально зафиксировали три случая инфицирования - два в Мариуполе, один в Константиновке. "Среди мариупольцев с положительным результатом на COVID-19 - девятилетний ребенок из семьи ранее инфицированного, а также 63-летняя пенсионерка из круга контактных лиц по Областной больнице интенсивного лечения.

На Буковине растет число зараженных COVID-19: уже больше 2000 больных

В Константиновке коронавирусную болезнь диагностировали у 54-летней женщины, которая в начале мая вернулась из России и кроме того, контактировала с лицом, у которого также подтверждено наличие коронавируса", - сообщил председатель ОГА.

Всего в Донецкой области три человека скончались, 17 выздоровели, 69 продолжают лечение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецкая область, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "В Украине растет угроза реванша": участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
02 Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
03 Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях
04 Волшебство: Тина Кароль показала необычное дерево, растущее в ее саду
05 COVID-19: Госдеп США обвинил Медведчука в распространении российских фейков в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;В Украине растет угроза реванша&quot;: участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
Участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
Глава МИД Чехии попал в ДТП: погиб водитель
Глава МИД Чехии попал в ДТП: погиб водитель
На Донбассе ВСУ уничтожили двух боевиков, еще трех ранили
На Донбассе ВСУ уничтожили двух боевиков, еще трех ранили
Рецепт дня: Творожная запеканка &quot;Идеальная&quot; с манкой и цукатами
Рецепт дня: Творожная запеканка "Идеальная" с манкой и цукатами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь