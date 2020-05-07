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COVID-2019 (Коронавирус)
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На Буковине растет число зараженных COVID-19: уже больше 2000 больных

На Буковине растет число зараженных COVID-19: уже больше 2000 больных
07:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com/pg/cvODA

Новости Украины:В Черновицкой области 6 мая зафиксировали пять новых смертей от коронавируса и 63 случая заражения.

В Черновицкой области по состоянию на вечер 6 мая подтверждены уже 2 048 случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщил глава местной ОГА Сергей Осачук, за прошедшие сутки в области зафиксировали 63 новых случаев COVID-19.

"Мы далеки от эйфории победы, сегодня зафиксировали еще 63 новых случая инфицирования. К большому сожалению, эта коварная болезнь уносит людей", - сказал Осачук.

По его словам, вчера ещё 5 жителей области умерли от коронавирусной болезни. Вместе с тем, 37 пациентов - выздоровели.

Коронавирус: число инфицированных в Ровенской области превысило 800 человек

Напомним: по состоянию на утро 6 мая в Украине зафиксированы 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксированы 487 новых случаев и 11 смертей. Всего с начала пандемии выздоровели 2 097 человек, 327 - умерли.

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Черновицкая область, Коронавирус, Covid-19.
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