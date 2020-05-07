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Степанов пояснил, откуда новые случаи коронавируса в киевской лавре

Степанов пояснил, откуда новые случаи коронавируса в киевской лавре
11:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:17 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 в Киево-Печерской лавре – это люди, которые контактировали с теми, кто заболел раньше.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 17 новых лиц в Киево-Печерской лавре, у которых обнаружен COVID-19, были контактными с больными.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в четверг.

"Если мы говорим о Киево-Печерской лавре, то мы должны говорить, что на сегодняшний день 17 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью - это все люди, которые были контактными с пациентами, заболевшими две-три недели назад. Они находились на самоизоляции, и сейчас уже после выхода из самоизоляции им было сделано ПЦР-тестирование. У 17 человек тест оказался положительным. Соответственно, у них подтвержден COVID-19", - рассказал Степанов.

На вопрос, введет ли Минздрав карантин в историко-культурном заповеднике, расположенном на территории Киево-Печерской лавры, Степанов ответил, что "органы местного самоуправления имеют соответствующие полномочия по усилению карантинных мероприятий, установлению соответственно санитарного контроля на территории того или иного заведения, в данном случае на территории заповедника".

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"Все это будет установлено по решению органов местной власти, будет сделано соответствующее представление от санитарного врача города Киева», - отметил Степанов.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в среду, 6 мая, сообщил о подтвержденных 68 случаях коронавируса в Киеве в течение суток, из которых 17 - в Киево-Печерской лавре.

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Киево-Печерская лавра, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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