Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
В Украине увеличились международные резервы
В Украине увеличились международные резервы
Украинская спортсменка не может вернуться из Африки
Украинская спортсменка не может вернуться из Африки
Евсеев день: приметы и обряды на 7 мая
Евсеев день: приметы и обряды на 7 мая

В Украину вернулись еще почти 500 граждан

В Украину вернулись еще почти 500 граждан
12:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:В "Борисполе" оформили 470 пассажиров, вернувшихся эвакуационными рейсами из Канады, Норвегии и Индии.

За прошедшие сутки в пункте пропуска "Борисполь" оформили на прилет более 470 пассажиров, прибывших в Украину тремя эвакуационными рейсами, сообщает отдел коммуникаций со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины в четверг.

"Самолетами из Торонто (Канада), Осло (Норвегия) и Гоа (Индия) в Украину прибыли преимущественно наши соотечественники", - говорится в сообщении.

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" осуществили температурный скрининг прибывших пассажиров и опросили их о состоянии здоровья.

"Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Все кроме одного человека, прилетевшие указанными рейсами, выбрали предусмотренный карантин с применением приложения "Действуй дома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам. Один пассажир рейса из Гоа решил отправиться на карантин в определенный обсерватор", - рассказали в Госпогранслужбе.

Пограничники выявили инфицирование коронавирусом у двух украинцев

В ведомстве отметили, что пассажиропоток на государственной границе остается на довольно низком уровне: за минувшие сутки сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд менее 13 тысяч человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госпогранслужба, Борисполь, ГПСУ, Эвакуация украинцев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "В Украине растет угроза реванша": участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
02 В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
03 Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
04 COVID-19: Госдеп США обвинил Медведчука в распространении российских фейков в Украине
05 Прогноз погоды: в Украине будет дождливо, холодно и ветрено
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: за сутки подтверждено более 90 тысяч случаев COVID-19
За сутки подтверждено более 90 тысяч случаев COVID-19
Помощник Папы Римского заболел коронавирусом
Помощник Папы Римского заболел коронавирусом
Карта коронавируса в Украине и мире 7 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Популярные интерактивные дудлы Google: компания представила новый Doodle
Популярные интерактивные дудлы Google: компания представила новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь