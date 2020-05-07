В Украину вернулись еще почти 500 граждан

Новости Украины:В "Борисполе" оформили 470 пассажиров, вернувшихся эвакуационными рейсами из Канады, Норвегии и Индии.

За прошедшие сутки в пункте пропуска "Борисполь" оформили на прилет более 470 пассажиров, прибывших в Украину тремя эвакуационными рейсами, сообщает отдел коммуникаций со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины в четверг.

"Самолетами из Торонто (Канада), Осло (Норвегия) и Гоа (Индия) в Украину прибыли преимущественно наши соотечественники", - говорится в сообщении.

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" осуществили температурный скрининг прибывших пассажиров и опросили их о состоянии здоровья.

"Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Все кроме одного человека, прилетевшие указанными рейсами, выбрали предусмотренный карантин с применением приложения "Действуй дома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам. Один пассажир рейса из Гоа решил отправиться на карантин в определенный обсерватор", - рассказали в Госпогранслужбе.

В ведомстве отметили, что пассажиропоток на государственной границе остается на довольно низком уровне: за минувшие сутки сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд менее 13 тысяч человек.