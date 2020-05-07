Коммунальщики всю ночь спасали Киев от подтопления

Новости Украины:В течение ночи гидрослужба коммунальной корпорации "Киевавтодор" ликвидировала все локальные подтопления в столице.

В течение ночи гидрослужба "Киевавтодора" ликвидировала локальные подтопления на улицах столицы. Гидрометцентр прогнозировал до утра 7 мая интенсивные осадки - среднюю месячную норму для мая.

Дождь в столице начался около 18:00 среды. Коммунальщики говорят, что выехали на проблемные места еще до начала осадков.

Локальные подтопления, которые возникли, в частности, на улицах Лагерной и Стеценко были оперативно ликвидированы.

Как отмечается, Гидрометцентр прогнозировал до утра 7 мая интенсивные осадки. "Менее чем за 12 часов - осадки от 15 до 49 мм, что почти равно средней месячной норме для мая", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, Гидрометцентр прогнозировал до утра 7 мая интенсивные осадки. "Менее чем за 12 часов - осадки от 15 до 49 мм, что почти равно средней месячной норме для мая", - отмечается в сообщении.

Дождить в столице начало около 18:00. Еще до начала осадков гидрослужбы КК "Киевавтодор" выехали на проблемные места.

В предприятии сообщили, что возникшие локальные подтопления, в частности, на улицах Лагерной и Стеценко, оперативно ликвидированы.

В предприятии сообщили, что возникшие локальные подтопления, в частности, на улицах Лагерной и Стеценко, оперативно ликвидированы.Самые проблемные места (улицы возле станции метро "Левобережная", тоннель на ул. Е.Телиги возле станции метро "Дорогожичи", площадь Победы, улица Вересневая) - без подтоплений.

"В течение ночи продолжили активную работу по очистке решеток ливнестоков. Ведь дождем на них нанесло новый мусор", - сообщили в КГГА.

В случае выявления мест подтоплений киевлян просят обращаться в круглосуточную диспетчерскую Киевавтодора по тел.: 284-74-19.