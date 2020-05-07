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Карпаты засыпало снегом

Карпаты засыпало снегом
10:48 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает о метели и 15 сантиметрах снега.

По состоянию на 08:00 7 мая на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -3°, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"Ветер северо-западный 14-15 м/с, облачно, метель, ограничена видимость до 20 м. Выпало 15 см снега", - указывается в сообщении в Facebook.

По данным Укргидрометцентра, в связи со значительными осадками в виде мокрого снега и снега 7 мая в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, синоптики предупреждали, что в ближайшие дни в Украине ожидается дождливая погода: местами сильные грозы, шквальный ветер, возможен град, а в Карпатских горах вероятны осадки в виде снега из-за резкого снижения температуры.

Синоптики советует воздержаться от походов в горы и на высокогорье

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине летом. Они ожидают, что средняя месячная температура будет держаться выше средних многолетних значений на 1,0-1,5 градуса.

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Погода, Карпаты, Снег, Горы.
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