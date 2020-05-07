Прогноз погоды: в Украине будет дождливо, холодно и ветрено

Новости Украины:В Украине ожидаются дожди, местами сильные, в западной части порывы ветра 15-20 м/с.

В ближайшие сутки, 7 мая, Украина будет находиться в зоне влияния атмосферных фронтов и поля пониженного давления, сообщает в среду Укргидрометцентр.

В четверг умеренные, в западных, северных и Винницкой областях местами значительные дожди; на юге и востоке страны небольшие дожди.

Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°, в западных и Винницкой областях 1-6° тепла, днем 10-15° тепла; в восточных и большинстве южных областей ночью 7-12°, днем 16-21° тепла.

В Карпатах ночью значительный, днем умеренный мокрый снег; ночью заморозки 0-3°, температура днем 1-6° тепла.

В Киеве - ночью и утром значительный, днем умеренный дождь; температура ночью около 5°, днем 11-13°.

Прогноз погоды на 7 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Ближайшей ночью непогоду следует ожидать в западных и северных областях, а также на Харьковщине, Полтавщине, Винничине и в районах Кропивницкого и Черкасс, сообщила Наталья Диденко в фейсбуке.

В Карпатах и прикарпатских регионах местами возможен мокрый снег и снег, ночью возможен мороз до -3 градусов.

Днем непогода переместится на восточные области. Дожди вероятны в Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. В центральных и южных областях – незначительные дожди.

"Запад завтра днем вздохнет немного легче, хотя в западных областях местами небольшие осадки возможны2,– добавила Диденко.

Ветер в Украине северо-западного и западного направления. В западных областях, местами на Севере, Юге и в Центре – штормовые порывы. Наталья Диденко отмечает, что в целом "завтрашние украинские контрасты – от 6 градусов мороза до 20 тепла".

В Киеве, 7 мая, будет холодно и влажно. Ближайшей ночью +4...+6 градусов тепла, а днем +10...+13 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 7 мая, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +12...+14

Николаев – +13...+15

Херсон – +15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +12....+14

Сумы – +14...+16

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +16...+18

Донецк – +16...+18

Луганск +18...+20

Харьков – +15...+17

Киев – +11...+13

8 мая в Украине местами небольшой дождь, в западных областях без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7°, на востоке страны 5-10° тепла, днем 11-16°. В Карпатах без осадков; ночью заморозки 0-3°, днем 3-8° тепла.

В Киеве 8 мая местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.

Прогноз погоды на 8 мая, фото: meteo.gov.ua

9 мая в Украине переменная облачность: небольшой дождь в западных областях. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, 8 мая на востоке страны 5-10°; днем 13-18°, на Закарпатье до 21°. На высокогорье Карпат без осадков; температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°. В столице переменная облачность,без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла; днем - 13-18°.

Прогноз погоды на 9 мая, фото: meteo.gov.ua

По данным синоптиков, 10-11 мая в Украине без осадков, лишь днем 10 мая в восточных, 11 мая в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 4-10° тепла, 11 мая в западных областях 8-13°; днем 14-20°, на западе, 11 мая в Украине 18-24°.

10-11 мая в Киеве без осадков. Температура ночью 4-9° тепла; днем 10 мая - 15-20°, 11 мая - 18-23°.

Прогноз погоды на 10 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 11 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.