В Киеве начали работать 10 продовольственных рынков

Новости Украины:Всего в Киеве должны заработать 37 рынков, но они откроются только после того, как будут готовы работать с необходимым соблюдением норм.

В Киеве по состоянию на 7 мая начали работу 10 продовольственных рынков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Как вы знаете, правительство разрешило работу продовольственных рынков. В столице должны открыться 37 рынков. Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности. На сегодня в Киеве уже начали работать 10 рынков: "Демеевский", "Маяк", "Печерский", "Владимирский", рынок на Лесной. А также - "Феофановский", рынки "Одесский", "Иллис", "Выгуровский" и Бессарабский", - сообщил Кличко на онлайн пресс-конференции в четверг.

Остальные рынки будут открываться по мере выполнения всех необходимых условий, уточнил мэр.

Ранее городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла ряд решений касательно смягчения карантина в Киеве. Были открыты рынки, начали работать кофейни. Также в столице разрешили продавать на вынос еду быстрого приготовления в МАФах.