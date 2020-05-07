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Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве выявили 24 новых случая коронавируса: ситуация по районам
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В Киеве выявили 24 новых случая коронавируса: ситуация по районам

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В Киеве выявили 24 новых случая коронавируса: ситуация по районам
12:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:За минувшие сутки в Киеве было зафиксировано 24 случая заражений коронавирусной инфекцией.

Из 24 киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирусную болезнь Covid-19, пять - медицинские работники, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции в четверг.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась на 24 человек. Среди них - пять медиков. Один случай, к сожалению, летальный. На сегодня в столице уже 1 тыс. 675 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Умерли в городе от этой болезни 29 человек", - рассказал Кличко.

По его словам, среди заболевших за минувшие сутки 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет и 11 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет. Также заболели два мальчика в возрасте 12 и 13 лет. В больницы столицы госпитализировали восемь пациентов, другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 11людей. Всего от коронавируса вылечились в столице 110 человек. Хочу отметить, что число подтвержденных случаев в течение последней недели волнообразное: оно то уменьшается, то увеличивается. Следовательно, угроза не отступила. И расслабляться нельзя! Я очень надеюсь, что всплеска не будет и мы сможем ввести первый этап ослабления ограничений", - подчеркнул Кличко.

Ранее городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла ряд решений касательно смягчения карантина в Киеве. Были открыты 10 рынков, начали работать кофейни. Также в столице разрешили продавать на вынос еду быстрого приготовления в МАФах.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки 507 новых случаев заболевания Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 299 выздоровели, 10 955 активных случаев.

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Виталий Кличко, Киев, Кабмин, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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