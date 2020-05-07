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Радиоактивное оборудование: СБУ предотвратила хищение из львовского предприятия

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Радиоактивное оборудование: СБУ предотвратила хищение из львовского предприятия
14:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: СБУ

Новости Украины:Сотрудники СБУ предотвратили хищение из стратегического львовского предприятия оборудования.

Контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили хищение из стратегического львовского предприятия оборудования с содержанием радиоактивных веществ плутония и одного из изотопов никеля.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовал сделку инженер телекоммуникационных систем и сетей одного из госпредприятий Львова. Он имел доступ к складским помещениям, где хранится оборудование, и похитил радиоизотопное оборудование", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что злоумышленника и его сообщника задержали вблизи предприятия в лесополосе во время попытки сбыта радиоизотопного оборудования.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 17 источников ионизирующего излучения. Специалисты ГП "Радом" на месте обследовали похищенные приборы и обнаружили, что радиоактивное излучение в 6 раз превышало установленную норму.

Продажа оборудования могла причинить существенный вред окружающей среде и жизни людей. Благодаря оперативной работе сотрудников СБУ никакого риска для граждан нет. Приборы возвращены в место безопасного хранения.

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В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) и ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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Украина, СБУ, Львов, ГУНП.
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