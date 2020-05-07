Ослабление мер: В столице завтра откроют 13 рынков

Новости Украины:В столице 8 мая могут открыться 13 агропродовольственных рынков, которые выполнили противоэпидемические требования.

В Киеве 8 мая могут открыться 13 агропродовольственных рынков, которые выполнили противоэпидемические требования.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что по информации главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать с 8 мая 13 агропродовольственных рынков:

Как сообщалось, на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями и дезинфекцию контактных поверхностей каждые часа.

Возобновить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено отсутствие стихийной торговли вокруг.

Кроме того, действует запрет на приготовление и потребление пищи в месте продажи.