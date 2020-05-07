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В Одессе закрыли дело о размещении в Сети видео гинекологических УЗИ

В Одессе закрыли дело о размещении в Сети видео гинекологических УЗИ
23:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Одессе прекратили уголовное производство о размещении в Сети видеозаписей гинекологических УЗИ.

В Одессе закрыто скандальное дело о размещении в Интернете видеозаписей гинекологических УЗИ, сделанных в Одесском онкологическом диспансере.

Как сообщил источник в прокуратуре Одесской области, дело закрыто следователем полиции в связи с «отсутствием состава преступления».

«Экспертиза показала, что видео на камерах не является порнографией», - пояснил сотрудник надзирающего ведомства.

Согласно соответствующему постановлению Киевского районного суда Одессы, в суд поступило ходатайство о снятии ареста с имущества, изъятого в ходе следствия.

Речь, в частности, о мобильных телефонах, ноутбуке марки «Acer», устройстве для подавления радиосигналов, устройстве со встроенной скрытой камерой, брелке со встроенной скрытой камерой (в виде ключа от сигнализации автомобиля) и пр.

В ходатайстве о снятии ареста с изъятого имущества сказано, что в рамках уголовного производства не сообщалось о подозрении ни одному человеку, экспертизы не подтвердили факт использования изъятой техники и устройств для какой-либо преступной деятельности и т. д. Суд отказал в ходатайстве о снятии ареста с имущества.

Напоминаем, в ноябре 2019 года в Одессе полиция начала расследование факта размещения в Интернете видеозаписей гинекологических ультразвуковых исследований пациенток, сделанных в Одесском областном онкологическом диспансере. Производство было открыто по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

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Сообщалось, что в Причерноморское управление киберполиции Нацполиции Украины обратилась женщина с заявлением о том, что на Интернет-ресурсе «pornolab.net» неизвестные распространили видео порнографического характера.

На данном видео – заявительница во время проведения процедуры УЗИ в онкодиспансере. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в кабинете врача онкодиспансера установлена скрытая камера, на которою снималась процедура УЗИ.

Также установлено, что на вышеназванном Интернет-ресурсе опубликован сборник порнографических видеозаписей с этой камеры видеонаблюдения, установленной в кабинете гинекологического отделения. В этих видеоматериалах находятся записи с начала 2018 года по апрель 2019 года.

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Одесса, Полиция, Врач, Гинеколог, Дело.
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