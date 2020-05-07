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В Киеве ограничат движение на некоторых улицах

В Киеве ограничат движение на некоторых улицах
23:37 Чт, 7 Май 2020 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В связи с ремонтом ограничат движение на некоторых улицах Киева.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" предупредили об ограничении движения транспорта на некоторых улицах столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В частности, с 21:00 сегодня на местном проезде Надднепрянского шоссе частично ограничено движение до 05:00 8 мая.

"Там начинается текущий ремонт. Будут обновлять покрытие на въезде в тоннель до автостанции "Выдубичи" и дорогу до выезда на Столичное шоссе. В ночь на 8 мая будут снимать старое покрытие", - говорится в сообщении.

8 мая на ул. Туполева движение будет частично ограничено с 08:00 до 22:00. При благоприятных погодных условиях там будут укладывать верхний слой асфальта на участке между ул. Турчина до ул. Стеценко.

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На ул. Тростянецкой частично ограничат движение 8 и 9 мая с 08:00 до 17:00. 8 мая дорожники будут обновлять покрытие на участке между Харьковским шоссе и ул. Славгородская, 9 мая - между Харьковским шоссе и ул. Вербицкого.

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Киев, Киевавтодор, Столица, КГАА.
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