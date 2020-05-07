В Краматорске остановят весь общественный транспорт

Новости Украины:В Краматорске с 9-11 мая прекратят движение всего общественного транспорта.

В Краматорске на Донетчине 9-11 мая остановят весь общественный транспорт с целью предотвращения распространения COVID-19.

Об этом сообщает горсовет Краматорска со ссылкой на решение городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

«С целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, штаб решил остановить 9,10 и 11 мая в городе Краматорск движение всего общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что городской штаб принял решение о введении дополнительных временных ограничительных противоэпидемических мероприятий во исполнение поручения Кабинета министров, по результатам совещания членов Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с учетом постановления главного государственного санитарного врача и рекомендаций главного санитарного врача Донецкой области.

Как сообщалось, городские власти Краматорска временно останавливали движение общественного транспорта на Пасхальные праздники.

В Украине по состоянию на утро 7 мая подтвержден 13 691 случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.