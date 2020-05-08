На Днепропетровщине еще 27 человек заболели коронавирусом

Новости Украины:В Днепропетровской области зафиксировали 27 новых случаев коронавируса.

В Днепропетровской области за сутки, 7 мая, подтвердили еще 27 новых заболеваний коронавирусом COVID-19.

В целом в области подтвердили заражение COVID-19 651 человека. При этом 74 пациента уже выздоровели, сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

"За сегодня коронавирус обнаружили у еще 27 жителей области. 13 новых случая зафиксировали в Днепре, 11 - Кривом Роге, 2 - Вольногорске. На COVID-19 заболел также житель Васильковского района", - сообщили в ОГА.

Напоминаем, за минувшие сутки в Днепропетровской области обнаружили 56 новых заболеваний, что стало третьим результатом в Украине. Больше инфицированных было только в Черновицкой и Одесской областях - по 63 больных.

При этом в Днепропетровском облсовете заявили, что рост заболеваний связан с увеличением тестирование на COVID-19. Как отметил председатель облсовета Святослав Олийнык, в области нет вспышки коронавируса. Кроме этого Олийнык усомнился в достоверности результатов проведения ПЦР-тестирование на коронавирус. Он отметил, что сомнения возникают в связи с большим количеством расхождений между результатами быстрых тестов и лабораторного исследования.