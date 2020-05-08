Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Степанов пообещал довести медреформу до конца
Степанов пообещал довести медреформу до конца
Ученые доказали способность COVID-19 передаваться половым путем
Ученые доказали способность COVID-19 передаваться половым путем
Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей
Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей
Как сесть на шпагат: профессиональный урок от Анны Ризатдиновой (Видео)
Как сесть на шпагат: профессиональный урок от Анны Ризатдиновой (Видео)

На Днепропетровщине еще 27 человек заболели коронавирусом

На Днепропетровщине еще 27 человек заболели коронавирусом
01:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Днепропетровской области зафиксировали 27 новых случаев коронавируса.

В Днепропетровской области за сутки, 7 мая, подтвердили еще 27 новых заболеваний коронавирусом COVID-19.

В целом в области подтвердили заражение COVID-19 651 человека. При этом 74 пациента уже выздоровели, сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

"За сегодня коронавирус обнаружили у еще 27 жителей области. 13 новых случая зафиксировали в Днепре, 11 - Кривом Роге, 2 - Вольногорске. На COVID-19 заболел также житель Васильковского района", - сообщили в ОГА.

Напоминаем, за минувшие сутки в Днепропетровской области обнаружили 56 новых заболеваний, что стало третьим результатом в Украине. Больше инфицированных было только в Черновицкой и Одесской областях - по 63 больных.

В Днепропетровской области вспышка коронавируса - 90 новых случаев за сутки

При этом в Днепропетровском облсовете заявили, что рост заболеваний связан с увеличением тестирование на COVID-19. Как отметил председатель облсовета Святослав Олийнык, в области нет вспышки коронавируса. Кроме этого Олийнык усомнился в достоверности результатов проведения ПЦР-тестирование на коронавирус. Он отметил, что сомнения возникают в связи с большим количеством расхождений между результатами быстрых тестов и лабораторного исследования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Днепропетровщина, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
02 В Италии вскоре возобновят религиозные обряды и церемонии в храмах
03 Борьба за трон: отношения Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулз сильно ухудшились
04 Психологический тест, который расскажет, что для Вас сейчас важнее всего в жизни
05 Президент Украины назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ослабление карантина в Украине: какие запреты снимут 11 мая
Ослабление карантина в Украине: какие запреты снимут 11 мая
На Буковине обнаружили еще 49 случаев коронавируса
На Буковине обнаружили еще 49 случаев коронавируса
Франция вскоре открывает почти все школы
Франция вскоре открывает почти все школы
&quot;Ты моя слабость&quot;: Эми Адамс показала трогательные свадебные снимки (Фото)
Актриса Эми Адамс поделилась с поклонниками свадебными фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь