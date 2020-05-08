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На Буковине обнаружили еще 49 случаев коронавируса

На Буковине обнаружили еще 49 случаев коронавируса
01:29 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:В Черновицкой области выявили 49 новых случаев коронавируса.

7 мая в Черновицкой области подтвердили 49 новых случаев заражения коронавирусом, всего в области – 2097.

Сообщает председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook.

"На Буковине сегодня, 7 мая, официально подтверждено еще 49 случаев заражения коронавируса, 22 из них – в Черновцах. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2097 человек".

В этот же день в области в лабораторно на COVID-19 проверили 418 образцов.

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Еще 40 жителей Буковины выздоровели от коронавируса. "Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 298 человек", – рассказал Осадчук.

Кроме того, 11 мая состоится заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем планируется решить, каким будет режим адаптивного карантина на Буковине.

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Буковина, Коронавирус, Covid-19.
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