Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 7 мая: COVID-19 и смягчение карантина в Украине
Итоги дня 7 мая: COVID-19 и смягчение карантина в Украине
Обострение на Донбассе: боевики усилили обстрелы, много раненых
Обострение на Донбассе: боевики усилили обстрелы, много раненых
Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей
Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей
Рецепт дня: Яичный рулет со шпинатом и сыром (в духовке)
Рецепт дня: Яичный рулет со шпинатом и сыром (в духовке)

Обострение на Донбассе: боевики усилили обстрелы, много раненых

Обострение на Донбассе: боевики усилили обстрелы, много раненых
07:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро военных.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Сообщается, что противник обстрелял позиции военных ООС из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Штаб ООС: боевики 13 раз открывали огонь, ранены шестеро военных

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды вел огонь по позициям украинских военнослужащих неподалеку Марьинки - из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Старогнатовки противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями ОС, а затем обстрелял украинских военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.

По защитникам Широкино враг трижды вел огонь с применением 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовки Второй обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки НВФ днем в четверг применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а с наступлением темноты - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Тарамчука, Песков и Невельского противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новотошковского боевики четыре раза открывали огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В целом, НВФ использовали 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120-го и 82-го калибра.

Окрестности Орехово враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, выпустив 30 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Крымского враг дважды обстреливал - из минометов 120-го и 82-го калибра.

По данным украинской разведки, 7 мая военнослужащие уничтожили 7 боевиков и еще 5 ранили. Кроме этого также уничтожен военный грузовик противника.

В штабе также подчеркнули, что с начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник выпустил 24 мины 120-го калибра по украинским позициям у Орехово, а также применял станковые противотанковые гранатометы.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
02 В Италии вскоре возобновят религиозные обряды и церемонии в храмах
03 Борьба за трон: отношения Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулз сильно ухудшились
04 Психологический тест, который расскажет, что для Вас сейчас важнее всего в жизни
05 Президент Украины назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Землетрясение в Иране: число пострадавших и жертв возросло
Землетрясение в Иране: число пострадавших и жертв возросло
На Буковине обнаружили еще 49 случаев коронавируса
На Буковине обнаружили еще 49 случаев коронавируса
Кабмин нашел средства на финансирование канала ATR
Кабмин нашел средства на финансирование канала ATR
Первый шаг на пути к идеальному телу: лучшие асаны йоги для красивой груди
Первый шаг на пути к идеальному телу: лучшие асаны йоги для красивой груди
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь