Штаб ООС: боевики 13 раз открывали огонь, ранены шестеро военных

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве атак боевиков с начала текущих суток на Донбассе.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды вел огонь по нашим военнослужащим неподалеку Марьинки - из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Старогнатовка противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, а затем обстрелял наших военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.

По защитникам Широкино враг дважды вел огонь с применением 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовки Второй обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

У населенного пункта Авдеевка российские оккупанты применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка городского типа Новотошковское враг трижды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В общем оккупанты использовали здесь 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и четыре мины 120-го калибра.

По окрестностям Орехового враг из минометов калибра 82 мм выпустил 18 мин, а также применял гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Защитников Крымского враг обстреливал из минометов 120-го калибра.

"В результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.