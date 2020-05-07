Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Голод, жертвы и терроризм: в ООН предупредили о возможных последствиях пандемии COVID-19
Голод, жертвы и терроризм: в ООН предупредили о возможных последствиях пандемии COVID-19
Штаб ООС: боевики 13 раз открывали огонь, ранены шестеро военных
Штаб ООС: боевики 13 раз открывали огонь, ранены шестеро военных
Australian Open-2021 под угрозой отмены
Australian Open-2021 под угрозой отмены
YUNA-2020: названа новая дата музыкальной премии
YUNA-2020: названа новая дата музыкальной премии

Штаб ООС: боевики 13 раз открывали огонь, ранены шестеро военных

Штаб ООС: боевики 13 раз открывали огонь, ранены шестеро военных
19:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: mil.gov.ua

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве атак боевиков с начала текущих суток на Донбассе.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды вел огонь по нашим военнослужащим неподалеку Марьинки - из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

ООС: боевики снова нарушали "тишину", ранены двое военных

Вблизи населенного пункта Старогнатовка противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, а затем обстрелял наших военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.

По защитникам Широкино враг дважды вел огонь с применением 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовки Второй обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

У населенного пункта Авдеевка российские оккупанты применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка городского типа Новотошковское враг трижды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В общем оккупанты использовали здесь 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и четыре мины 120-го калибра.

По окрестностям Орехового враг из минометов калибра 82 мм выпустил 18 мин, а также применял гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Защитников Крымского враг обстреливал из минометов 120-го калибра.

"В результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "В Украине растет угроза реванша": участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
02 В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
03 Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
04 Прогноз погоды: в Украине будет дождливо, холодно и ветрено
05 COVID-19: Госдеп США обвинил Медведчука в распространении российских фейков в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
ПФУ направил на выплаты майских пенсий еще 2,8 млрд
ПФУ направил на выплаты майских пенсий еще 2,8 млрд
ООН: Международный туризм может упасть на 80%
ООН: Международный туризм может упасть на 80%
Коронавирус: люди с повышенным уровнем сахара находятся в группе риска
Коронавирус: люди с повышенным уровнем сахара находятся в группе риска
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь