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В Украине еще четверо военнослужащих заболели коронавирусом

В Украине еще четверо военнослужащих заболели коронавирусом
09:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министерство обороны Украины подтвердило еще четыре случая заболевания коронавирусом COVID-19 в Вооруженных силах.

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро пятницы, 8 мая, лабораторно подтверждены еще 4 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 8 мая в Вооруженных силах Украины болеет 33 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 52 человека и два летальных случая", - сказано в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19.

Отмечается, что трое больных находятся в учреждениях здравоохранения: один военнослужащий в Подольской городской больнице (Одесская область) и двое военнослужащих в Николаевском военном госпитале. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Кроме того, в Киевской области - один сотрудник ВСУ лечится дома под наблюдением медицинской службы. Его состояние удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Всего в ВСУ на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 47 человек.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине подтвержден 14 195 случаев COVID-19, в том числе 504 новых случая за сутки.

6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

Во Львовской областной инфекционной больнице1 6 апреля от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.

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Военные, ВОЗ, ВСУ, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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