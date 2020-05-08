В МОЗ уточнили, где больше всего в Украине делают ПЦР-тестов

Новости Украины:Исследования на COVID-19 методом ПЦР в Украине проводят 59 лабораторий.

На сегодняшний день исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в Украине проводят 59 лабораторий.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

”Всего ПЦР-тестирование в Украине делают 59 лабораторий, они разной формы собственности и подчинения. Наибольшее количество тестов делается в Черновцах, Тернополе, в Винницкой лаборатории, Херсоне, Черкассах”, - сказал он.

По словам Степанова, в зависимости от загруженности лаборатории, иногда результат ПЦР-тестирование приходится ждать до 3-4 дней.

Министр уточнил, что тест на коронавирус у умерших ”является обязательным, если были какие-либо клинические симптомы COVID-19”.

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 504 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 21 пациент умер, выздоровели 310 человек. В настоящее время в Украине болеет Covid-19 11тыс. 128 человек, что на 173 больше, чем сутками ранее.