В Украину эвакуационными рейсами вернулись еще 800 человек

Новости Украины:За прошедшие сутки почти 800 человек вернулись в Украину пятью эвакуационными рейсами.

За прошедшие сутки почти 800 человек вернулись в Украину пятью эвакуационными рейсами.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"За прошедшие сутки в аэропорту "Борисполь" сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Госпогранслужбы оформили на въезд почти 800 пассажиров. Всего осуществлен пропуск граждан с 5 спецрейсов - из Копенгагена, Аликанте, Милана и 2 авиарейса из Мадрида", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что людей с повышенной температурой тела среди указанных пассажиров не выявлено.

Отмечается, что пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались оставаться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Один гражданин, прибывший из Копенгагена, отправился на обсервацию по определенному адресу.

Также в ГПСУ отмечают, что вчера границу на въезд и на выезд пересекли почти 14 тысяч человек. "Среди пересекавших границу нарушителей правил карантина и самоизоляции не выявлено, как и тех, кто имел повышенную температуру или другие признаки ОРВИ", - сообщили в пограничном ведомстве.