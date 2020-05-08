В центре Одессы обрушился жилой дом

Новости Украины:В четверг вечером, 7 мая, в центре Одессы произошло обрушение дома.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 7 мая в 23:03 в службу спасения поступило сообщение о том, что по адресу спуск Польский, 9 произошло обрушение жилого дома.

Как выяснилось, произошло разрушение первого и второго этажей в правом крыле здания, где заселено 7 квартир.

"Обрушилось 2-этажное "крыло", - уточнили в пресс-службе, добавив, что данный дом является аварийным.

Отмечается, что спасатели эвакуировали из обвалившегося строения 10 жильцов, еще 11 человек успели выбраться самостоятельно. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Сейчас разрушенный флигель обесточен, здание находится под охраной.

Как сообщалось, 30 мая 2018 года в Одессе в 3-этажном жилом доме, по ул. Польской, 9, во время масштабного пожара погиб человек. Во время тушения пожара из дома были эвакуированы 25 человек. Пострадали кровля и чердачное перекрытие двухэтажного внутридворового флигеля площадью около 300 кв. м, где было заселено 8 квартир.

Городские власти тогда заявили, что окажут помощь потерпевшим.